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Кантер снова раскритиковал президента Турции
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Кантер снова раскритиковал президента Турции 

Чемпионат.com 4 июля 2018
Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер в очередной раз выступил с критикой президента Турции Реджепа Эрдогана. В этот раз Кантер вспомнил эпизод с избиением людьми Эрдогана демонстрантов в Вашингтоне, в результате чего девять человек попали в больницу. Напомним, что в июне власти Турции приговорили отца Энеса Кантера к 15 годам тюрьмы. По мнению Энеса Кантера, правительство пытается наказать отца за критику в адрес действующей власти.
«Посмотрите, что сделал Эрдоган в Вашингтоне. Большая часть обвинений в итоге была снята, вероятно под давлением Госдепартамента США. А теперь подумайте о том, что он делает за кулисами, в тюрьмах со всеми этими невиновными людьми», — приводит слова Энеса Кантера The Daily Beast.
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