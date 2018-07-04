Первая партия зерна из Крыма пришла в Сирию

"В настоящий момент специалисты лаборатории берут пробы зерна с целью подтверждения его качества. После проведения необходимых анализов и заключений экспертов будет дана команда разгрузки зерна с судна и подготовки его к взвешиванию", — рассказали в правительстве.

Отмечается также, что очередную партию крымского зерна — около 5,4 тыс. тонн пшеницы и около 5 тыс. тонн ячменя — планируется отправить в Сирию 5-8 июля.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в середине июня из севастопольского порта в Сирию было направлено около 3,8 тыс. тонн крымского зерна. Специально для этого на площадке порта в Камышовой бухте была смонтирована мобильная установка, которая позволяет перегружать зерно сразу с машин. До конца года в САР планируется поставить от 100 до 200 тыс. тонн зерна.