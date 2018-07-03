Россия зашла с козырей сразу в двух морях

Израиль и его неудачи в Средиземном и Красном морях

С начала лета увеличилось количество американских и российских военных кораблей в восточном Средиземноморье. История уже была свидетелем подобных действий в годы холодной войны, а теперь она вновь сталкивается с этим в новом противостоянии на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. США увеличивают военную активность под предлогом войны с ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.) на северо-востоке Сирии и уничтожают сирийских граждан в этом регионе. В настоящее время стремительно разворачиваются события в американо-саудовской войне в Йемене , и особенно, в отношении стратегического портового города Ходейда . Официальное иранское информагентство «Тасним» сообщило, что 21 июня Иран направил два военных корабля в Аденский залив, один из которых — вертолётоносец. Все это сопровождается противостоянием группировки «Ансар Аллах» и йеменской армии, союзника Саудовской Аравии и США в нападении на Ходейду.

Израиль следит за всеми событиями как в Красном море, так и в восточном Средиземноморье. Оккупированная Палестина и ее стратегическое расположение на Средиземном и Красном морях в заливе Эйлат близ Акабы заставило израильское образование выполнять роль, которая служит общей стратегии США на Ближнем Востоке, а также заняться проблемами, с которыми оно столкнется после победы сирийцев и иракцев над террористическими группировками.

Ракку и Сану. Институт исследований национальной безопасности Израиля (INSS) опубликовал доклад, который подготовил Уди Декель — бывший бригадный генерал и глава отдела внешних связей Отдела операций Генштаба , победитель четырех крупных сражений в регионе, в том числе битв за Алеппо, Мосул

Похоже, что сегодня основная повестка дня США и их союзников — битва за Сану, после того как Сирия и Ирак освободили Алеппо и Мосул. Сирия близка к разрешению будущего Ракки и окончанию нестабильной ситуации на севере Сирии. Однако движение российских военно-морских судов в Средиземном море и присутствие американского авианосца вместе с другими военно-морскими судами вынуждают администрацию Трампа предпринимать действия в условиях открытого российского ответа на любую военную эскалацию США или политический шантаж Сирии и ее союзников в регионе.

Все большее число израильских аналитиков считают, что израильское руководство потеряло большую часть своих карт против Сирии и Ирака из-за двух государств: Ирана и Российской Федерации, и что любые морские или неморские военные действия одной или обеих стран налагают на Израиль определенные «обязательства», наносящие ущерб его интересам в регионе.