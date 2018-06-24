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Асад жестко отказал Западу
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Асад заявил, что не позволит Западу участвовать в восстановлении Сирии 

РИА Новости 51 минуту назад
Западные страны не будут участвовать в восстановлении Сирии, потому что "они не дают, они только берут", заявил президент страны Башар Асад.
"Честно говоря, это лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии", — прокомментировал Асад заявление западных политиков, что они "не дадут ни цента на восстановление Сирии, пока Асад находится у власти".
"Лучшее потому, что они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать. Придут они с деньгами или нет? Предложат они заем, пожертвование или гранты, что угодно — нам Запад не нужен. Запад далек от понятия "честность": они не дают, они только берут", — пояснил Асад в интервью программе "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на телеканале НТВ.
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