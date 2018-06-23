Ликование с турецким флагом и дарбукой в России!

21.06 Российская певица Zvezda приняла участие во всеобщем ликовании по случаю проводимого в ее стране Чемпионата мира по футболу с турецким флагом на спине и дарбукой в руках.

Когда Zvezda, привлекающая внимание своей любовью к Турции , присоединилась к толпе ликующих на улицах Москвы болельщиков из разных стран, были запечатлены интересные кадры.

Певица, проявившая интерес к турецкой музыке благодаря дарбуке, в которую она влюбилась с первого звука, едва услышав этот инструмент, в дальнейшем выучив турецкий язык, выпустила альбом и сняла клип в Турции, а теперь попыталась представить в России не участвующую в Кубке мира Турцию.

Zvezda, которую замечали и фотографировали все, кто видел ее на московских улицах, веселила окружающих игрой на дарбуке. Подходившие к певице болельщики из других стран подхватывали за ней: «Турция!»

В интервью российским и другим иностранным телеканалам Zvezda отмечала, что она очень любит Турцию и огорчена тем, что турецкая сборная не смогла принять участие в Кубке мира, а, прибегнув к этому способу, она хотела сделать так, чтобы отсутствие Турции не ощущалось. Обращаясь с Красной площади к своим подписчикам в соцсетях, которых у певицы, по ее словам, тысячи, она говорила: «Друзья мои, Турция приехала, она здесь, в Москве…»