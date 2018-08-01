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Стало известно о присутствии боевиков в Сирии
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Появилось фото гибели авианосца США

Лаврентьев сообщил о присутствии боевиков в трёх районах Сирии 

RT на русском 1 августа 2018
Фото: Reuters
В Сирии присутствие боевиков сохраняется в трёх районах — в Идлибе, лагере «Рукбан» возле населённого пункта Ат-Танф и на территориях около сирийско-иракской границы, которые подконтрольны курдам.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.
«Фактически в Сирии остаются три района, где требуется плотная работа со стороны правительственных сил (по нейтрализации находящихся там боевиков)», — отметил он.
По его словам, в Идлибе в основном сосредоточены боевики группировки «Джабхат ан-Нусра»*, в других двух районах сохраняется присутствие террористов «Исламского государства»*.
«Эти боевики представляют достаточно большую угрозу, причём не только для южных районов Сирии — для Ас-Сувейды, Дараа, Эль-Кунейтры, но также таких населённых пунктов, как Дамаск, Пальмира, Дейр-эз-Зор», — отметил Лаврентьев.
По его мнению, российские военные «прорабатывают какие-то варианты решения этой проблемы».
Ранее Лаврентьев заявил, что между оппозицией и сирийским правительством всё ещё нет доверия.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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