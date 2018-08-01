Стало известно о присутствии боевиков в Сирии

Лаврентьев сообщил о присутствии боевиков в трёх районах Сирии

Сирии присутствие боевиков сохраняется в трёх районах — в Идлибе, лагере «Рукбан» возле населённого пункта Ат-Танф и на территориях около сирийско-иракской границы, которые подконтрольны курдам.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева.

«Фактически в Сирии остаются три района, где требуется плотная работа со стороны правительственных сил (по нейтрализации находящихся там боевиков)», — отметил он.

По его словам, в Идлибе в основном сосредоточены боевики группировки «Джабхат ан-Нусра»*, в других двух районах сохраняется присутствие террористов «Исламского государства»*.

«Эти боевики представляют достаточно большую угрозу, причём не только для южных районов Сирии — для Ас-Сувейды, Дараа, Эль-Кунейтры, но также таких населённых пунктов, как Дамаск, Пальмира, Дейр-эз-Зор», — отметил Лаврентьев.

По его мнению, российские военные «прорабатывают какие-то варианты решения этой проблемы».

Ранее Лаврентьев заявил, что между оппозицией и сирийским правительством всё ещё нет доверия.