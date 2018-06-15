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Эрдоган обозлился на ООН
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Эрдоган вновь призвал реформировать Совбез ООН 

РИА Новости 15 июня 2018
Фото: AP Photo
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь призвал к реформированию структуры ООН, назвав несправедливой систему формирования ее Совбеза.
"Судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза", — заявил Эрдоган, выступая на предвыборном митинге в Стамбуле.
Его цитирует агентство Anadolu.
>> Эрдоган обвинил ООН в неспособности «дать ответ на израильскую тиранию»
По словам турецкого лидера, все государства мира должны иметь возможность участвовать в работе СБ ООН. Президент Турции добавил, что проблемы в деятельности ООН не позволяют организации противостоять насущным проблемам, в том числе "политике террора, проводимой Израилем на оккупированных землях Палестины".
Ранее Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа. Голосование состоялось в ходе возобновленной 10-й специальной сессии ГА.
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