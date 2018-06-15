Президент Абхазии объяснил, почему «сиюминутное признание» не столь важно

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» президент напомнил, что Сирия 29 мая признала независимость Абхазии и Южной Осетии

"Сирия была не просто государство, это государство, которое достаточно долгое время влияло на многие процессы. Но, к сожалению, так сложилось, но Сирия не испугалась в вопросах признании Абхазии и Южной Осетии, что, к сожалению, пока не делается другими государствами. Но у нас задача стоит не таким образом, что бы получить сегодня в одночасье признание всех государств. Для нас важно состоятся самим, а признание — оно будет", — заявил Хаджимба российским и абхазским студентам.

По его словам, совместная работа с российскими властями приводит «к положительным результатам, пусть не сиюминутным, но они будут несомненно».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия , защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Венесуэлой и Науру. Южная Осетия поддерживает также дипломатические отношения с Никарагуа