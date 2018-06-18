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Лавров позвонил Помпео и заговорил о Сирии
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Лавров и Помпео обсудили урегулирование ситуации в Сирии 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео, в ходе которого была затронута ситуация в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.
«В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили аспекты отношений США и России, в том числе график политических контактов между странами.
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
В конце мая Помпео заявил Лаврову о стремлении Соединённых Штатов нормализовать отношения с Россией.
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Комментарии1  Ещё 12 источников 
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