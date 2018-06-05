Нетаньяху собирались убить

Израильские силовики нейтрализовали в Восточном Иерусалиме террористическую ячейку, готовившую покушение на премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил во вторник израильский информационный портал i24news.
По его утверждению, деятельностью террористической ячейки управляли с территории Сирии. Других подробностей портал не приводит.
Глава израильского правительства сейчас находится в европейском турне. В понедельник он провел переговоры в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во вторник в Париже встречается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а в среду в Лондоне у него запланированы переговоры с британским премьером Терезой Мэй.