Нетаньяху собирались убить

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СМИ: в Восточном Иерусалиме нейтрализовали ячейку, готовившую покушение на Нетаньяху 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Израильские силовики нейтрализовали в Восточном Иерусалиме террористическую ячейку, готовившую покушение на премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил во вторник израильский информационный портал i24news.
По его утверждению, деятельностью террористической ячейки управляли с территории Сирии. Других подробностей портал не приводит.
Глава израильского правительства сейчас находится в европейском турне. В понедельник он провел переговоры в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во вторник в Париже встречается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а в среду в Лондоне у него запланированы переговоры с британским премьером Терезой Мэй.
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