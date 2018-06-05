Нетаньяху собирались убить

ТАСС: последние новости

СМИ: палестинка убита, 100 арабов пострадали в стычках с израильтянами на границе Газы

Мирные жители продолжают выходить через гуманитарный коридор в провинции Идлиб

Более 300 беженцев возвратились в свои дома в Сирии за прошедшие сутки