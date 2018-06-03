Нетаньяху отложил дебаты по геноциду армян до конца выборов в Турции 

Премьер-министр и глава МИД Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с мнением внешнеполитического ведомства страны, которое рекомендовало перенести на более поздний срок обсуждение в Кнессете законопроекта о признании геноцида армян. Рассмотрение данного вопроса отложено до завершения досрочных парламентских выборов в Турции, которые назначены на 24 июня.
"Обсуждение этого вопроса в заранее назначенную дату могло бы быть использовано в избирательной кампании Эрдоганом", — приводит распространенное в воскресенье коммюнике пресс-службы МИД Израиля ТАСС.
Законопроект о признании геноцида армян депутаты Кнессета должны были рассматривать 3 июня.
Израильский парламент уже рассматривал законопроект о признании геноцида армянского народа, предложенный лидером оппозиционной партии «Еш атид» Яиром Лапидом. 14 февраля документ был отклонен. Однако 23 мая депутаты одобрили предложение провести пленарную дискуссию по этому вопросу.
Геноцид армян признан многими странами мира, в том числе Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Швеция, и Швейцария, а также 44 штата США. Его признали также Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума РФ приняла соответствующее постановление еще в 1995 году.