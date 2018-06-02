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НАТО отрекся от Израиля
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Столтенберг объяснил, почему НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАТО не придет на помощь Израилю, если страна подвергнется нападению со стороны Иран, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Северо-атлантический альянс не может дать Израилю полных гарантий безопасности, так как страна не является членом НАТО, хотя и находится в статусе партнера, сообщает RT со ссылкой на интервью Столтенберга журналу Der Spiegel.
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Напомним, в начале мая израильские военные заявили, что атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций.
Позже официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус заявил, что страна не заинтересована в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа.
До этого эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане — с другой.
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