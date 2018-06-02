12 человек в Ираке стали жертвами атаки ИГ

По меньшей мере 12 человек погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia.
По имеющейся информации, террористы атаковали жилой дом. Жертвами вылазки стали 12 мирных жителей — все члены одной семьи. Среди погибших женщины и дети.
Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.