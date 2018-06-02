В Саудовской Аравии появилось министерство культуры

В этом году в Саудовской Аравии открылись первые кинотеатры, прошли не проводившиеся ранее концерты и шоу. Сообщалось, что до 2020 года власти королевства намерены потратить на культуру, развлечения и спорт 35 миллиардов долларов США. В частности, планируется открыть десятки кинотеатров, театров и библиотек, почти 500 новых спортивных объектов.

Ранее, в 2016 году, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обнародовал стратегию масштабных экономических и социальных преобразований в королевстве под названием "Видение Саудовской Аравии — 2030". Помимо открытия кинотеатров и прохождения развлекательных мероприятий в последнее время там были расширены права женщин.