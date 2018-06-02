В Саудовской Аравии появилось министерство культуры 

Отдельное министерство культуры появилось в королевстве Саудовская Аравия — до этого вопросами культурной сферы там занималось министерство информации. Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд также сменил министра по исламским делам и министра труда, некоторых заместителей министров и других чиновников.
Согласно королевскому указу, министерство культуры возглавил принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд. В прошлом году американская газета The New York Times назвала его имя как покупателя картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе Christie's за рекордные 450 миллионов долларов. Полотно продал российский миллиардер, бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев.
В этом году в Саудовской Аравии открылись первые кинотеатры, прошли не проводившиеся ранее концерты и шоу. Сообщалось, что до 2020 года власти королевства намерены потратить на культуру, развлечения и спорт 35 миллиардов долларов США. В частности, планируется открыть десятки кинотеатров, театров и библиотек, почти 500 новых спортивных объектов.
Ранее, в 2016 году, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обнародовал стратегию масштабных экономических и социальных преобразований в королевстве под названием "Видение Саудовской Аравии — 2030". Помимо открытия кинотеатров и прохождения развлекательных мероприятий в последнее время там были расширены права женщин.