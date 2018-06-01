РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии

Российские истребители проигнорировали турок и ударили по исламистам в Сирии

Российские истребители нанесли удары по объектам исламистов в Сирии на границе провинций Хама и Идлиб , несмотря на присутствие в регионе турецких военных. Об этом сообщает интернет-портал Al Masdar News.

По словам военного источника портала в Дамаске, самолеты ВКС России неоднократно атаковали позиции боевиков в населенных пунктах Хан Шейхун, Кафр Зита, Аль-Латамна, Закат и Сальхиях.

Удары продолжались всю ночь с 31 мая на 1 июня. Во время операции в провинциях Хама и Идлиб находились турецкие войска. О потерях с турецкой стороны не сообщается.

Как отмечает портал, удар был ответом на возобновившиеся атаки со стороны исламистов. Ранее авиаудары по этому району не наносились в течение нескольких дней, согласно мирному соглашению, заключенному в Астане