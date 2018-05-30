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Южная Осетия рассчитывает на признание стран, проводящих независимую от Запада политику
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Южная Осетия рассчитывает на признание стран, проводящих независимую от Запада политику 

ТАСС 50 минут назад
ЦХИНВАЛ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Южной Осетии рассчитывают на поддержку и признание стран, которые проводят независимую от Запада политику. Об этом заявил в среду президент республики Анатолий Бибилов на торжественном собрании, посвященном 26-й годовщине принятия Акта провозглашения государственной независимости Республики Южная Осетия.
"Политика агрессивного навязывания суверенным государствам требований непризнания в отношении Южной Осетии и Абхазии проходит далеко не везде. В мире немало государств, которые сыты по горло империалистическим диктатом и реализуют свою политику без оглядки на Запад. На их понимание, поддержку и признание мы вправе рассчитывать", — сказал Бибилов.
По его словам, зимой во время визита югоосетинской делегации в Республику Сербскую стало ясно, что в Европе есть страны, готовые поддержать кавказскую республику. Подобная поддержка «побуждает прилагать больше усилий для продвижения международных позиций», отметил президент.
Ранее сообщалось, что после признания Абхазии и Южной Осетии Грузия заявила о том, что начинает разрывать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой. Бибилов назвал такую реакцию ожидаемой.
"Признание Южной Осетии и Абхазии Сирией ожидаемо вызвало бурную реакцию наших южных соседей и их западных спонсоров. Нанесен серьезный удар по их плану международной изоляции двух наших государств. Грузия собирается разорвать дипломатические отношения с Сирией. Ну что ж, признание Южной Осетии будет расширяться, и, следуя таким путем, Тбилиси когда-нибудь сам загонит себя в дипломатическую изоляцию", — сказал он.
Сирия 29 мая 2018 года стала пятым государством, признавшим независимость Южной Осетии и Абхазии. Первой — в августе 2008 года после завершения грузино-югоосетинского вооруженного конфликта — это сделала Россия, затем ее примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и Науру. В 2011 году суверенитет двух закавказских республик признали Тувалу и Вануату, однако впоследствии они отозвали свое решение в связи с установлением дипломатических отношений с Грузией.
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