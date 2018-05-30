Южная Осетия рассчитывает на признание стран, проводящих независимую от Запада политику

ЦХИНВАЛ, 30 мая. / ТАСС /. Власти Южной Осетии рассчитывают на поддержку и признание стран, которые проводят независимую от Запада политику. Об этом заявил в среду президент республики Анатолий Бибилов на торжественном собрании, посвященном 26-й годовщине принятия Акта провозглашения государственной независимости Республики Южная Осетия.

"Политика агрессивного навязывания суверенным государствам требований непризнания в отношении Южной Осетии и Абхазии проходит далеко не везде. В мире немало государств, которые сыты по горло империалистическим диктатом и реализуют свою политику без оглядки на Запад. На их понимание, поддержку и признание мы вправе рассчитывать", — сказал Бибилов.

По его словам, зимой во время визита югоосетинской делегации в Республику Сербскую стало ясно, что в Европе есть страны, готовые поддержать кавказскую республику. Подобная поддержка «побуждает прилагать больше усилий для продвижения международных позиций», отметил президент.

Ранее сообщалось, что после признания Абхазии и Южной Осетии Грузия заявила о том, что начинает разрывать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой . Бибилов назвал такую реакцию ожидаемой.

"Признание Южной Осетии и Абхазии Сирией ожидаемо вызвало бурную реакцию наших южных соседей и их западных спонсоров. Нанесен серьезный удар по их плану международной изоляции двух наших государств. Грузия собирается разорвать дипломатические отношения с Сирией. Ну что ж, признание Южной Осетии будет расширяться, и, следуя таким путем, Тбилиси когда-нибудь сам загонит себя в дипломатическую изоляцию", — сказал он.