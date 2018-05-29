Чехия открыла почетное консульство в Иерусалиме

"Свою главную цель я, прежде всего, вижу в развитии экономических отношений между Израилем и Чехией, поскольку у меня уже немало лет существуют хорошие отношения с израильским бизнес-сообществом", — сказал Проппер.

Он отметил, что хотел бы добиться расширения израильских инвестиций в чешские компании и предприятия. Данное желание у него возникло "на основе собственного положительного опыта", подчеркнул Проппер.

Во владении почетного консула находится предприятие по производству соевых мясозаменителей, которое расположено около города Теплице на западе Чехии. В начале ХХ века здесь начал предпринимательскую деятельность дед Проппера. Семье консула пришлось покинуть страну из-за преследований со стороны немецких фашистов, сам Проппер родился в Тель-Авиве.