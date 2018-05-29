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Чехия открыла почетное консульство в Иерусалиме
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Чехия открыла почетное консульство в Иерусалиме 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Petr Josek/Reuters
Чешский почетный консул Дан Проппер заявил, что в Иерусалиме открылось почетное консульство Чехии, передает РИА "Новости" его слова.
"Свою главную цель я, прежде всего, вижу в развитии экономических отношений между Израилем и Чехией, поскольку у меня уже немало лет существуют хорошие отношения с израильским бизнес-сообществом", — сказал Проппер.
Он отметил, что хотел бы добиться расширения израильских инвестиций в чешские компании и предприятия. Данное желание у него возникло "на основе собственного положительного опыта", подчеркнул Проппер.
Во владении почетного консула находится предприятие по производству соевых мясозаменителей, которое расположено около города Теплице на западе Чехии. В начале ХХ века здесь начал предпринимательскую деятельность дед Проппера. Семье консула пришлось покинуть страну из-за преследований со стороны немецких фашистов, сам Проппер родился в Тель-Авиве.
Ранее сообщалось, что Парагвай открыл посольство в Иерусалиме.
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