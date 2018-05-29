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Косачев заявил, что признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии — только начало
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Косачев заявил, что признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии — только начало 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что признание независимости республик Абхазия и Южная Осетия Сирией и установление дипломатических отношений между ними является только началом процесса признания этих республик миром.
"Россия, конечно же, поддерживает этот процесс. Мы прекрасно понимаем, что это делается не в пику кому-либо, а в поддержку людей и их законных устремлений. Уверен, что это далеко не конец череды признаний Абхазии и Южной Осетии миром", — сказал Косачев ТАСС во вторник.
По его мнению, факт установления дипломатических отношений между странами — это «еще одно свидетельство того, что действия Запада приводят к результатам, прямо противоположным ожидаемым ими».
"Это, безусловно, важное событие для кавказских республик, которое укрепляет их международные позиции и демонстрирует бесплодность всех попыток игнорировать сам факт их существования рядом государств по логике: «раз мы факт не признали — тем хуже для факта», — отметил сенатор.
Ранее независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.
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