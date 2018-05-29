Косачев заявил, что признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии — только начало

Россия , конечно же, поддерживает этот процесс. Мы прекрасно понимаем, что это делается не в пику кому-либо, а в поддержку людей и их законных устремлений. Уверен, что это далеко не конец череды признаний Абхазии и Южной Осетии миром", — сказал Косачев ТАСС во вторник.

По его мнению, факт установления дипломатических отношений между странами — это «еще одно свидетельство того, что действия Запада приводят к результатам, прямо противоположным ожидаемым ими».

"Это, безусловно, важное событие для кавказских республик, которое укрепляет их международные позиции и демонстрирует бесплодность всех попыток игнорировать сам факт их существования рядом государств по логике: «раз мы факт не признали — тем хуже для факта», — отметил сенатор.