Ещё
Сирия признала Абхазию и Южную Осетию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем
Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем

Сирия признала Абхазию и Южную Осетию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сирийская Арабская Республика объявила о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией.
Об этом заявили представители МИД Абхазии и Южной Осетии, передает ТАСС.
«Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика … объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике», — говорится в сообщении югоосетинского МИД.
Отмечается, что две страны стремятся «к установлению и развитию полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества». Подчеркивается, что действия стран будут соответствовать положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.
О решении Дамаска сообщил и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. «Сирия сегодня признала Абхазию как суверенное и независимое государство! Поздравляю нас всех! Нет более прекрасного подарка в преддверии 25-летия Дня Победы и Независимости!» — написал министр в Facebook.
Вице-президент Абхазии Виталий Габния также назвал признание Сирией Абхазии знаковым событием.
«Признание Сирией произошло в преддверии 25-летия Победы и независимости и 10-летия признания Россией, в день памяти президента Абхазии Сергея Багапша, со дня смерти которого сегодня исполнилось семь лет. Признание Сирии знаковое для нас событие, с чем поздравляю народ Абхазии», — сказал Габния.
Сирия стала седьмой страной, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии. Первой Абхазию признала Россия 26 августа 2008 года, а за ней Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Вануату.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия сделала скидку на газ для Турции Сирия признала Абхазию и Южную Осетию Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша вручила России ноту89
Украина объявила России войну в Сети208
Путина спросили про дорогой бензин463
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
«Сгорал на глазах»22
Видео
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
02:57
Лавров: дело Скрипалей рассыпается на глазах
Политика Другое
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:03
России пообещали проблемы из-за моста в Крым
В мире Украина
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
00:30
Пропавший в Забайкалье вертолет найден сгоревшим
Происшествия
01:20
Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем
Шоу-бизнес
07:00
Путина спросили про дорогой бензин
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение