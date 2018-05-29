Сирия признала Абхазию и Южную Осетию 

Сирийская Арабская Республика объявила о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией.
«Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика … объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике», — говорится в сообщении югоосетинского МИД.
Отмечается, что две страны стремятся «к установлению и развитию полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества». Подчеркивается, что действия стран будут соответствовать положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.
О решении Дамаска сообщил и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. «Сирия сегодня признала Абхазию как суверенное и независимое государство! Поздравляю нас всех! Нет более прекрасного подарка в преддверии 25-летия Дня Победы и Независимости!» — написал министр в Facebook.
Вице-президент Абхазии Виталий Габния также назвал признание Сирией Абхазии знаковым событием.
«Признание Сирией произошло в преддверии 25-летия Победы и независимости и 10-летия признания Россией, в день памяти президента Абхазии Сергея Багапша, со дня смерти которого сегодня исполнилось семь лет. Признание Сирии знаковое для нас событие, с чем поздравляю народ Абхазии», — сказал Габния.