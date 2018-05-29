Ещё
Трое израильских военных ранены в результате обстрелов из сектора Газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое израильских военных ранены в результате обстрелов из сектора Газа 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Москва24
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Трое израильских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов из сектора Газа во вторник, сообщила армейская пресс-служба.
Палестинцы за день выпустили по югу еврейского государства десятки ракет и мин, на которые израильтяне ответили ударами по десяткам целей на территории анклава.
"Трое израильских солдат получили ранения, двое — легкие, один — средней тяжести, в результате обстрелов из Газы", — сказано в пресс-релизе.
О наличии пострадавших с палестинской стороны информации пока не поступало.
РИА Новости: последние новости
Чехия открыла почетное консульство в Иерусалиме Израильские военные рассказали, чье оружие используют палестницы Израиль перехватил палестинское судно, вышедшее на прорыв блокады Газы
Комментарии  Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве застрелили Аркадия Бабченко382
Европа дождалась альтернативы российскому газу758
США добрались до российских авиакомпаний74
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня22
Российская компания отменяет все рейсы9
Видео
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:16
В Петербурге горит знаменитый «Пассаж»
Пожары Катастрофы
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение