Трое израильских военных ранены в результате обстрелов из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости . Трое израильских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов из сектора Газа во вторник, сообщила армейская пресс-служба.

Палестинцы за день выпустили по югу еврейского государства десятки ракет и мин, на которые израильтяне ответили ударами по десяткам целей на территории анклава.

"Трое израильских солдат получили ранения, двое — легкие, один — средней тяжести, в результате обстрелов из Газы ", — сказано в пресс-релизе.

О наличии пострадавших с палестинской стороны информации пока не поступало.