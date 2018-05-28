Абрамович получил новое гражданство

Говорят, на месте этой неприметной стройки скоро будет жить Роман Абрамович. По данным СМИ, он приобрёл этот участок в Тель-Авиве за 28 миллионов долларов и теперь, когда у него проблемы с британской визой, хочет перебраться в Израиль. #TelAviv #Israel pic.twitter.com/50t2YLQJOg— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 мая 2018 г.