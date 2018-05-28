Абрамович получил новое гражданство

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Абрамович получил паспорт Израиля, сообщили СМИ 

РИА Новости 55 минут назад
Израильское интернет-издание "Уай-нет" сообщило, что российский бизнесмен Роман Абрамович в понедельник прилетел в Тель-Авив и получил паспорт еврейского государства.
В профильном министерстве алии и абсорбции, которое занимается вопросами иммиграции и адаптации репатриантов, РИА Новости пока не смогли подтвердить или опровергнуть публикацию.
"Несколько часов назад российский миллиардер на своем частном самолете приземлился в аэропорту "Бен-Гурион" и получил израильское удостоверение личности", — утверждает издание, выходящее иврите.
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"Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях — к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут")", — пишет аффилированный с "Уай-нет" русскоязычный интернет-ресурс "Вести", первым сообщившим о приезде Абрамовича.
Слухи о возможной иммиграции Абрамовича в Израиль, где он имеет право на гражданство в силу еврейского происхождения, пошли после того, как стало известно о трудностях, возникших у него с продлением британской визы. В Израиле Абрамович инвестирует в компании высокотехнологического сектора, имеет коммерческую недвижимость и занимается благотворительностью.
РИА Новости пока не располагает комментарием российского бизнесмена или его представителей по данной информации.
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Комментарии186  Ещё 7 источников 
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