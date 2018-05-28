Абрамович получил новое гражданство

Израильское интернет-издание "Уай-нет" сообщило, что российский бизнесмен Роман Абрамович в понедельник прилетел в Тель-Авив и получил паспорт еврейского государства.
В профильном министерстве алии и абсорбции, которое занимается вопросами иммиграции и адаптации репатриантов, РИА Новости пока не смогли подтвердить или опровергнуть публикацию.
"Несколько часов назад российский миллиардер на своем частном самолете приземлился в аэропорту "Бен-Гурион" и получил израильское удостоверение личности", — утверждает издание, выходящее иврите.
"Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях — к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут")", — пишет аффилированный с "Уай-нет" русскоязычный интернет-ресурс "Вести", первым сообщившим о приезде Абрамовича.
Слухи о возможной иммиграции Абрамовича в Израиль, где он имеет право на гражданство в силу еврейского происхождения, пошли после того, как стало известно о трудностях, возникших у него с продлением британской визы. В Израиле Абрамович инвестирует в компании высокотехнологического сектора, имеет коммерческую недвижимость и занимается благотворительностью.
РИА Новости пока не располагает комментарием российского бизнесмена или его представителей по данной информации.
Говорят, на месте этой неприметной стройки скоро будет жить Роман Абрамович. По данным СМИ, он приобрёл этот участок в Тель-Авиве за 28 миллионов долларов и теперь, когда у него проблемы с британской визой, хочет перебраться в Израиль. #TelAviv #Israel pic.twitter.com/50t2YLQJOg— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 мая 2018 г.