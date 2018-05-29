Россия взяла на себя роль мирового антижандарма

Подоплека признания Абхазии Южной Осетии со стороны Сирии проста. Это проявление благодарности Асада за оказанную ему помощь. Россия помогает многим странам мира, но немногие готовы признать Сухум и Цхинвал независимыми столицами, а Крым — российской территорией. Должна ли Москва активно давить на своих союзников, чтобы ускорить этот процесс?

Сирийская Арабская Республика официально заявила о признании независимости республик Абхазия и Южная Осетия. Два этих расположенных на постгрузинском пространстве государства де-факто приобрели независимость в начале 90-х годов после вооруженных конфликтов с Тбилиси

Вплоть до 2008 года Россия как и большинство стран мира не признала независимость этих республик. Однако после нападения Грузии на Южную Осетию, сопровождавшегося убийством российских миротворцев, Москва сперва провела спецоперацию, в ходе которой грузинские войска были отброшены из республики, а затем признала независимость как Цхинвала, так и Сухума.

Тувалу и Россия с самых первых дней не требовала от своих союзников признания республик. Поэтому до недавнего времени независимость Абхазии и Южной Осетии была признана помимо России, лишь Венесуэлой Никарагуа , а также карликовыми островными государствами Науру Вануату . Причем последние два позднее отозвали свои решения о признании.

Грузия, естественно, выразила возмущение этим решением. «Режим Асада , признав независимость двух исторических регионов Грузии, грубо нарушил нормы международного права», — написал у себя в «Твиттере» министр иностранных дел этой страны Михаил Джанелидзе. МИД Грузии также начал процедуру расторжения дипломатических отношений с Сирией.

Тбилиси в своем праве — Китай аналогичным образом ведет себя со странами, признающими Тайвань отдельным государством. И это не мешает большинству государств иметь взаимовыгодные экономические отношения как с Пекином, так и с Тайбэем.

Евросоюза и Украины. Подоплека решения Башара Асада проста — это жест благодарности по отношению к России за оказанную помощь. Отметим, что Россия помогает многим странам мира, пусть большинству — экономически, а не военной силой, как Сирии. Однако признавать Абхазию и Южную Осетию независимыми, как и Крым — частью России большинство из них отнюдь не спешат. Как, с другой стороны, не торопятся и присоединиться к антикрымским санкциям США

Отметим, что число стран, официально признавших Крым частью России, отличается незначительно от числа признавших Абхазию и Южную Осетию независимыми.

Следует ли России активнее давить на своих союзников, чтобы количество признавших Абхазию и Южную Осетию стран можно было пересчитать, используя пальцы хотя бы двух рук? Или этого делать не нужно? И нужно ли давить на них по поводу признания Крыма. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что можно и нужно.

«Мы вообще должны спасать только те страны, которые: признают российский Крым, признают все, что признаем мы, осуждают и не поддерживают санкции против нас.

И это как минимум. Потому что хватит», — написала она во вроде бы запрещенный на территории Российской Федерации Telegram.

Логика, в целом, понятная и объяснимая. США и Евросоюз активно давили на своих союзников в вопросе признания Косово и в результате на текущий момент эту насильственно отторгнутую блоком НАТО Сербии территорию признают независимым государством 111 стран мира, то есть больше половины. Для вступления в ООН этого недостаточно — там нужно более двух третей, плюс признание всего Совбеза, а Россия и Китай — против. Но для того, чтобы чувствовать себя относительно уверенно — вполне.

С другой стороны, не очень понятно, что изменится от того, что количество стран, признающих Абхазию и Южную Осетию независимыми, а Крым — российским увеличится пусть не 23 раза (чтоб перегнать Косово), а хотя бы в пару раз?

Давление и ультиматумы — это не стиль политики России. Москва выбирает равноправные переговоры вплоть до самого последнего момента, когда силового решения уже избежать невозможно — как это было в 2008 году в Южной Осетии.

Приднестровье — де-факто состоявшееся государство со своей валютой и гораздо более развитой экономикой, нежели в Абхазии и Южной Осетии вместе взятых. Но Россия продолжает признавать не существующую в реальности уже более четверти века «единую Молдавию ». Потому что, несмотря на отдельные шероховатости, Кишинев выстроил относительно добрососедские отношения со своим бывшим регионом. Совершенно непонятно, почему Россия терпит регулярные депортации российских журналистов и политологов из Молдавии, но это уже другой вопрос. Хотя и эта кажущаяся многим чрезмерной мягкость — очередное подтверждение приверженности Москвы к языку переговоров, а не давления.

Поэтому крайне маловероятно, что Россия в обозримом будущем будет обуславливать свою поддержку признанием нашей позиции по Абхазии, Южной Осетии и Крыму.

В мире уже есть один «мировой жандарм» — это США. Россия, напротив, выступает за многополярность и разнообразие мнений. Если какая-то страна из благодарности или из желания выразить солидарность признает Крым российским, а Абхазию и Южную Осетию — не грузинскими — спасибо большое. Не признает — ничего страшного, у всех свои недостатки, как говорил герой фильма «В джазе только девушки».

А давить — «это не наши методы, Шурик», если цитировать уже советскую киноклассику.