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Израиль начал отгораживаться с моря от сектора Газа
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Израиль начал отгораживаться с моря от сектора Газа 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: © AP Photo / Lefteris Pitarakis
Израиль начал возведение морского заграждения вдоль границы с сектором Газа и собирается завершить строительство к концу года, сообщило министерство обороны страны.
Каменный волнолом, прикрытый сверху колючей проволокой, призван обезопасить еврейское государство от вторжения палестинских морских "коммандос", которые в прошлом уже предпринимали попытки десанта.
"Речь идет о единственном в своем роде заградительном сооружении в мире, которое, по сути, эффективно блокирует возможность проникновения на израильскую территорию в прибрежной зоне", — заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.
"Таким образом, планы (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС в очередной раз будут сорваны, а его стратегическое оружие, в разработку которого он вложил огромные суммы, будет нейтрализовано", — цитирует главу военного ведомства его пресс-служба.
В министерстве обороны говорят, что решение о создании морского заграждения были принято на основе опыта операции 2014 года против боевиков сектора Газа. Одним из эпизодов кампании стала высадка на израильском побережье морских "коммандос" — элиты военизированных формирований ХАМАС.
В сухопутной своей части граница с анклавом давно обнесена стенами и заборами, в дополнении к которым израильтяне сейчас строят подземный барьер для защиты от туннелей боевиков.
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