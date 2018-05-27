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Аббас остается в больнице
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Медики отложили выписку главы Палестины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Палестины Махмуд Аббас пока останется в больнице, несмотря на появившиеся сообщения о планах выписать его в воскресенье, передает его пресс-служба.
Аббас, которому 83 года, уже неделю лечится от воспаления легких, диагностированного вскоре после операции на ухе.
"Выписка президента отложена", — сообщила пресс-служба.
Агентства Ассошиэйтед Пресс и Франс Пресс пишут со ссылкой на медиков, что Аббас может покинуть больницу в понедельник — на день позже, чем ожидалось.
Очередная госпитализация Аббаса вновь породила дискуссию об отсутствии у него явного преемника и механизмов передачи власти, которые бы надежно работали в условиях внутрипалестинского раскола.
В окружении президента говорят, что он себя чувствует хорошо и работает из госпитальной палаты. На этой неделе палестинское телевидение показало первые кадры с Аббасом, который в синем халате самостоятельно идет по больничному коридору. На фотографиях, также разошедшихся в местных СМИ, президент сидит в кресле и читает газету, по которой можно судить о "свежести" съемки.
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