Аббас остается в больнице

Медики отложили выписку главы Палестины

Президент Палестины Махмуд Аббас пока останется в больнице, несмотря на появившиеся сообщения о планах выписать его в воскресенье, передает его пресс-служба.

Аббас, которому 83 года, уже неделю лечится от воспаления легких, диагностированного вскоре после операции на ухе.

"Выписка президента отложена", — сообщила пресс-служба.

Агентства Ассошиэйтед Пресс и Франс Пресс пишут со ссылкой на медиков, что Аббас может покинуть больницу в понедельник — на день позже, чем ожидалось.

Очередная госпитализация Аббаса вновь породила дискуссию об отсутствии у него явного преемника и механизмов передачи власти, которые бы надежно работали в условиях внутрипалестинского раскола.

В окружении президента говорят, что он себя чувствует хорошо и работает из госпитальной палаты. На этой неделе палестинское телевидение показало первые кадры с Аббасом, который в синем халате самостоятельно идет по больничному коридору. На фотографиях, также разошедшихся в местных СМИ, президент сидит в кресле и читает газету, по которой можно судить о "свежести" съемки.