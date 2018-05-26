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Анкара обвинила Берлин в двойных стандартах
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Анкара обвинила Берлин в двойных стандартах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проявлением двойных стандартов считают в Анкаре разрешение властей Германии на проведение в немецком Кельне митинга прокурдской Партии демократии народов. Об этом заявил МИД Турецкой Республики.
Речь идет о разрешении на митинг немецкого ответвления запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). "Этот лицемерный подход, который мы решительно осуждаем, не имеет ничего общего с нормами демократии, борьбой с терроризмом и ожиданиями по нормализации отношений Турции и ФРГ", — сказано в заявлении турецкого МИД.
МИД Турции также напомнил о запрете участия политиков третьих стран во встречах с избирателями в Германии, передает РИА Новости. В Анкаре "не согласны с этим запретом, но не будут предпринимать шагов, нарушающих его", однако власти Германии сами же "проигнорировали свой запрет, разрешив одной из партий провести в Кельне акцию, участники которой несли плакаты с символикой террористов PПK".4
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