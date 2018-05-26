Ещё
Россия вернет Турции 1 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия вернет Турции 1 млрд 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россия согласилась предоставить Турции скидку на газ, поставленный в 2015-м и 2016 году, передает Anadolu Ajansı.
Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его страна в 2015 году обратилась к России с требованием предоставить скидку на природный газ.
>> "Турецкий поток" захотели растянуть
«Российская сторона отказалась удовлетворить это требование, тогда Анкара обратилась в международный арбитраж. По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015-м и 2016 году. Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена республике», — сказал он.
В 2016 году российская сторона отменила турецким компаниям скидку на предоставляемый газ, Турция после этого обратилась в Международный арбитраж.
Россию и Турцию соединяет газопровод «Голубой поток», который проходит по дну Черного моря.
Комментарии302  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»483
Китай и Европа обойдутся без США172
Названа причина развода Шнурова c Матильдой43
Путин успокоил испугавшихся иностранцев34
Пуговка из «Папиных дочек» поразила красотой12
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Политика
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение