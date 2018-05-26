Россия вернет Турции 1 млрд

Россия согласилась предоставить Турции скидку на газ, поставленный в 2015-м и 2016 году, передает Anadolu Ajansı.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , его страна в 2015 году обратилась к России с требованием предоставить скидку на природный газ.

«Российская сторона отказалась удовлетворить это требование, тогда Анкара обратилась в международный арбитраж. По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015-м и 2016 году. Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена республике», — сказал он.

В 2016 году российская сторона отменила турецким компаниям скидку на предоставляемый газ, Турция после этого обратилась в Международный арбитраж.

Россию и Турцию соединяет газопровод «Голубой поток», который проходит по дну Черного моря.