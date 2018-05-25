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Шойгу назвал главную угрозу в Центральной Азии для безопасности России
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Шойгу назвал главную угрозу в Центральной Азии для безопасности России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Главную угрозу безопасности РФ на Центрально-Азиатском стратегическом направлении представляет активизация деятельности международных террористических организаций и распространение радикального ислама, завил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
"В настоящее время главную угрозу военной безопасности Российской Федерации на Центрально-Азиатском стратегическом направлении представляет активизация деятельности международных террористических организаций и распространение радикального ислама", — сказал Шойгу.
Он отметил, что «исходя из этого, основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на повышении боевой готовности войск».
"Продолжается перевооружение и строительство современных военных городков. С начала учебного года проведено 68 межвидовых учений, в том числе 54 двусторонних. В ходе занятий военнослужащие активно осваивают нестандартные формы и новые способы ведения боевых действий, в том числе используя опыт, полученный в Сирии", — подчеркнул глава Минобороны.
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