Шойгу назвал главную угрозу в Центральной Азии для безопасности России

"В настоящее время главную угрозу военной безопасности Российской Федерации на Центрально-Азиатском стратегическом направлении представляет активизация деятельности международных террористических организаций и распространение радикального ислама", — сказал Шойгу.

Он отметил, что «исходя из этого, основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на повышении боевой готовности войск».