Как проходил четырехчасовой бой между русскими наемниками и американским спецназом в Сирии

Вашингтон — Артиллерийский огонь был настолько интенсивным, что американские командос прыгали в окопы, дабы укрыться от него, а потом поднимались, покрытые пылью и грязью, чтобы ответить на стрельбу танковой колонны, которая наступала под мощными ударами с воздуха. Это было начало почти четырехчасового февральского наступления, в котором участвовало около 500 бойцов сирийских проправительственных сил, включая российских наемников, и этот бой грозил взорвать и без того напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном.

В итоге было убито от 200 до 300 наступавших. Остальные отошли под беспощадными авиаударами американских ВВС, а потом вернулись, чтобы забрать с поля боя убитых. Никто из американцев, находившихся на небольшом форпосту на востоке Сирии (а к концу боя их было около 40 человек), не пострадал.

Подробности произошедшего 7 февраля боестолкновения удалось узнать из интервью и документов, полученных « Нью-Йорк Таймс ». Для Пентагона это стал первый публичный отчет с места одного из самых кровопролитных боев в Сирии, в котором участвовали американские военные, прибывшие туда сражаться с «Исламским государством» (запрещено в России — прим. перев.)

По словам Пентагона, данное боестолкновение было актом самозащиты от боевого формирования проправительственных сил Сирии. Давшие интервью американские военачальники заявили, что накануне этого наступления они со страхом наблюдали за тем, как к месту будущего боя прибывают сотни вражеских военнослужащих, машины и артиллерийские орудия.

Возможного столкновения российских и американских военных боялись уже давно, так как в длящейся семь лет сирийской гражданской войне они находятся по разные стороны.

По словам официальных лиц и экспертов, в худшем случае такое столкновение может привести две страны к кровавому конфликту. И как минимум, противостояние военных двух стран на поле боя, где и без того много участников, усилило и без того серьезную напряженность между Россией и США , которые стремятся усилить свое влияние на Ближнем Востоке.

Командиры противостоящих воинских контингентов давно уже стараются держаться подальше друг от друга, часто разговаривая по телефону в рамках запущенного процесса деконфликтизации. В преддверии того памятного наступления находившиеся на противоположных берегах Евфрата российские и американские военные поддерживали раздельные наступления своих сторонников против «Исламского государства» в нефтеносной провинции Дейр-эз-Зор , которая граничит с Ираком

Командование американских войск неоднократно предупреждало о сосредоточении сил и средств. Однако российские военные заявляли, что сконцентрировавшиеся у реки боевики им не подчиняются, хотя американские посты подслушивания перехватывали сеансы радиосвязи, указывавшие на то, что эти войска говорят по-русски.

В документах указывается, что боевики входили в состав проправительственных сил, верных сирийскому президенту Башару аль-Асаду . Среди них были солдаты правительственной армии и ополченцы, однако американские военные и разведчики говорят, что большую часть из них составляли частные российские военные наемники, скорее всего, из компании «Группа Вагнера», к чьим услугам Кремль прибегает тогда, когда российское правительство хочет дистанцироваться от выполняемых военных задач.

«Российское военное командование в Сирии заверило нас, что это не их люди», — сказал в прошлом месяце министр обороны Джим Мэттис , выступая перед сенаторами. По его словам, после этого он дал указание председателю Объединенного комитета начальников штабов об уничтожении этой группировки.

И она была уничтожена.

Сосредоточение войск

Начало дня даже намеком не указывало на то, что скоро начнется битва.

Группа в составе 30 военнослужащих из подразделения «Дельта» и из спецназа работала вместе с курдами и арабами на небольшом и пыльном блокпосту неподалеку от нефтеперерабатывающего завода компании «Коноко» рядом с городом Дейр-эз-Зор.

Примерно в 30 километрах от них на площадке средств обеспечения отряд зеленых беретов и взвод морской пехоты смотрел на компьютерные экраны, получая от беспилотников информацию о скоплении боевиков и передавая ее американцам с НПЗ.

В 15:00 сирийские войска начали выдвижение в сторону завода «Коноко». К вечеру там скопилось более 500 бойцов и 27 машин, в том числе, танки и бронетранспортеры.

В американском центре управления действиями авиации, находящемся в катарском Эль-Удейде, а также в Пентагоне офицеры и аналитики из разведки озадаченно наблюдали за происходящим. Командиры давали указания летчикам и командам наземного технического обслуживания. По словам военных, все самолеты в регионе были приведены в боевую готовность.

А на площадке средств обеспечения зеленые береты и морпехи готовили небольшой отряд реагирования на машинах с противоминной защитой численностью 16 человек на тот случай, если они понадобятся на предприятии «Коноко». Люди проверяли оружие и загружали машины противотанковыми ракетами, тепловизорами, едой и водой.

В 20 часов 30 минут три 50-тонных русских танка Т-72 со 125-миллиметровыми орудиями приблизились к НПЗ на расстояние полтора километра. В ожидании атаки зеленые береты приготовились задействовать свои силы реагирования.

На блокпосту американские солдаты наблюдали за тем, как колонна в составе танков и другой бронированной техники поворачивает и начинает приближаться к ним. Это было примерно в 22:00. Они появились со стороны домов, где пытались незаметно сосредоточиться.

Спустя полчаса российские наемники и сирийские силы нанесли удар.

По блокпосту у завода «Коноко» открыли огонь танки, артиллерия и минометы, о чем свидетельствуют документы. Воздух наполнился пылью и осколками. Американские спецназовцы укрылись, а затем спрятались за брустверами окопов, чтобы открыть огонь из ПТРК и пулеметов по наступающей колонне бронированной техники.

Первые 15 минут американские командиры звонили своим российским коллегам и призывали их прекратить атаку. Им это не удалось, и тогда американцы произвели несколько предупредительных выстрелов по группе машин и гаубице.

Но войска продолжали наступать.

Удар издалека

Потом волнами пошли американские самолеты, среди которых были дроны «Рипер», истребители-невидимки F-22, ударные истребители F-15E, бомбардировщики В-52, самолеты огневой поддержки АС-130 и вертолеты AH-64 «Апач». По словам американских военных, следующие три часа авиация утюжила войска противника, танки и прочие машины. Морская пехота с земли вела стрельбу из реактивных систем залпового огня.

Группа реагирования поспешила к месту боя. Как свидетельствуют документы, к тому времени стемнело, на дорогах валялись провода с упавших линий электропередачи, и все они были в воронках от снарядов. Ехать было трудно еще и из-за того, что водители машин не включали фары, полагаясь исключительно на тепловизионные камеры.

К 11 часам 30 минутам зеленые береты и морские пехотинцы приблизились к НПЗ «Коноко», но были вынуждены остановиться. Артиллерийский огонь был слишком опасен, и американцы стали ждать, когда их авиация заставит замолчать гаубицы и танки противника.

На самом заводе противник прижал спецназовцев к земле огнем артиллерии, и они были вынуждены отвечать ему ответной стрельбой. В темноте были видны вспышки выстрелов танковых орудий, зенитных установок и пулеметов.

В час ночи, когда артиллерийский огонь начал стихать, группа морпехов и зеленых беретов подобралась к блокпосту и начала стрельбу. К тому времени часть американских самолетов вернулась на базу, израсходовав боезапас и топливо.

Находившиеся на поле боя американские военные общей численностью 40 человек начали готовиться к обороне, когда наемники покинули машины и в пешем порядке стали приближаться к блокпосту.

Группа морских пехотинцев подносила боеприпасы к пулеметам и ПТРК «Джавелин», установленным на брустверах и между машинами. Некоторые зеленые береты и морпехи целились в противника из открытых люков. Остальные сидели внутри машин и вели огонь из установленных на крышах тяжелых пулеметов при помощи дистанционного управления и тепловизоров.

Часть спецназовцев, в том числе авианаводчики, по радиосвязи наводили на цели новую группу бомбардировщиков, приближавшихся к полю боя. По меньшей мере, один морской пехотинец оказался на линии прямого огня, используя компьютер наведения ракет для поиска целей и передачи данных спецназовцам, вызвавшим авиацию.

Через час противник начал отходить, и американцы прекратили огонь. Спецназовцы со своего блокпоста наблюдали за тем, как наемники и сирийские боевики вернулись на поле боя подобрать убитых. Один сирийский боец на стороне американцев получил ранение.

Кто руководил этой злополучной атакой?

О количестве потерь в результате боя 7 февраля спорят до сих пор.

Вначале российские представители сказали, что погибли всего четыре гражданина России, а потом добавили, что погибших могут быть десятки. Один сирийский офицер рассказал о гибели примерно 100 сирийских солдат. Полученные «Нью-Йорк Таймс» документы указывают на то, что со стороны проправительственных сил погибло от 200 до 300 человек.

Исход боя и его динамика указывают на то, что русские наемники и их сирийские союзники оказались не в том месте, пытаясь провести примитивное массированное наступление на американские боевые позиции. Со времен вторжения в Ирак в 2003 году Центральное командование ВС США провело огромный объем работ, оптимизируя количество оружия и техники, тактику боя, взаимодействие и тыловое обеспечение, а также состав боевых средств, ведущих огонь с воздуха и с земли.

Остаются без ответа вопросы о том, кем были эти русские наемники, и почему они пошли в наступление.

Американские разведчики говорят, что «Группа Вагнера», которую называют так по прозвищу возглавляющего ее отставного российского офицера, находится в Сирии для того, чтобы захватывать нефтяные и газовые месторождения в интересах правительства Асада, а затем охранять их. Наемники получают часть прибыли от добычи на этих месторождениях.

Наемники слабо взаимодействуют с российскими военными в Сирии, хотя по имеющейся информации, руководители «Группы Вагнера» получали награды в Кремле, а ее бойцы проходят подготовку на базах российского Министерства обороны.

Российские правительственные войска в Сирии утверждают, что они не участвовали в том бою. Но по информации военного командования США, в последнее время они начали ставить помехи небольшим американским беспилотникам и ударным вертолетам типа тех, что использовались в бою в Дейр-эз-Зоре.

«Сейчас в Сирии ведется самая активная радиоэлектронная борьба на планете, и ведут ее наши противники, — заявил недавно генерал Тони Томас (Tony Thomas), возглавляющий командование специальных операций. — Они проверяют нас на прочность каждый день».