Джихадисты хорошо вооружились в Сомали

Боевики группировки «аш-Шабаб» совершили нападение на базу сомалийской армии, сообщает канал Directorate 4. В результате чего были убиты более двух десятков сомалийских военных.

Кроме того, в руки джихадистов попал огромный арсенал оружия: Калашниковы различных модификаций, пулеметы ДШКМ, минометы и боеприпасы.

Были похищены с базы деньги, скорее всего, предназначенные для зарплаты военным.

Такое совпадение наводит о мысль, что у боевиков были данные о внутренних делах военной базы. Возможно, тут у них был внедрён информатор.