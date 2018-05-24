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Джихадисты хорошо вооружились в Сомали
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Джихадисты хорошо вооружились в Сомали 

News.ru 25 минут назад
Боевики группировки «аш-Шабаб» совершили нападение на базу сомалийской армии, сообщает канал Directorate 4. В результате чего были убиты более двух десятков сомалийских военных.
Кроме того, в руки джихадистов попал огромный арсенал оружия: Калашниковы различных модификаций, пулеметы ДШКМ, минометы и боеприпасы.
Были похищены с базы деньги, скорее всего, предназначенные для зарплаты военным.
Такое совпадение наводит о мысль, что у боевиков были данные о внутренних делах военной базы. Возможно, тут у них был внедрён информатор.
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