Ещё
Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД Ирана пригрозил Соединенным Штатам "судебным преследованием" в ответ на недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео о продолжении давления на Иран и возможном введении новых санкций.
Ранее в понедельник Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому.
"Исламская республика Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела (Ирана — ред.) и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование", — говорится в заявлении МИД Ирана.
Согласно заявлению ведомства, "правительство США будет нести ответственность за последствия любых преследований, незаконных и насильственных действий против иранской нации".
"Ничтожные, несущественные, оскорбительные и второстепенные замечания нового госсекретаря США и его недопустимое отношение к великой и цивилизованной Иранской нации свидетельствуют об отчаянии и беспомощности официальных лиц правительства США перед иранцами".
Кроме того, МИД Ирана называет заявления Помпео "наивной попыткой отвлечь мировое сообщество от незаконных действий США и их нарушения своих обязательств по СВПД".
Выступая в понедельник в Heritage Foundation в Вашингтоне, госсекретарь изложил основные требования к Ирану по прекращению его ядерной и ракетной программ, а также по уменьшению его "злонамеренного влияния" в регионе, включая вывод войск из Сирии. Помпео отметил, что США ничего не имеют против народа Ирана, но выступают против "обогащения" его руководства. Госсекретарь пообещал, что США будут сдерживать "иранскую агрессию" и будут оказывать беспрецедентное финансовое давление на Тегеран.
Кроме того, Соединенные Штаты считают, что все страны, включая страны ЕС, должны присоединиться к новым потенциальным санкциям против Ирана.
В речи Помпео, помимо требований по ядерному нераспространению, потребовал от Ирана изменения всей политики в регионе. В частности, США настаивают, чтобы Иран предоставил МАГАТЭ беспрецедентный допуск на свои объекты, остановил разработку баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, включая "Хезболлах" и ХАМАС.
РИА Новости: последние новости
Рядом с российской базой "Хмеймим" сбили беспилотник ОАЭ назвали требования США к Ирану "закономерным результатом" его политики МИД Израиля вызвал послов трех стран в связи с резолюцией СПЧ по Газе
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евровидение-2019» неожиданно перенесли15
За имущество будут платить по-новому70
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка475
Над силами Украины в Донбассе подняли флаг США348
Рядом с российской базой «Хмеймим» сбили беспилотник58
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение