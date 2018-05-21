Могерини призвала нормализовать отношения с Ираном

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что международному сообществу следует нормализовать экономические отношения и торговлю с Ираном.
«Нормализация экономических отношений и торговли с Ираном — это ключевая часть СВПД, которая должна быть выполнена всем международным сообществом», — цитирует ТАСС дипломата.
Таким образом Могерини прокомментировала решение США вновь ввести санкции против Ирана.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что американская сторона готова снять санкции с Ирана в случае смены курса Тегерана.