Бахрейн поддержал требования США к Ирану

МИД Бахрейна в понедельник заявил о "полной поддержке новой американской стратегии в отношении Ирана ", став первой арабской страной, открыто высказавшей такую позицию.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил в понедельник с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном . Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране.

"Королевство Бахрейн полностью поддерживает американскую стратегию в отношении Ирана, о которой сегодня объявил госсекретарь США Майк Помпео, которая отражает настояния противостоять опасности иранской политики, направленной против безопасности и стабильности в регионе, и устранить пробелы, связанные с принятием ядерной сделки с Ираном, а также реализовать запрет на иранскую программу по развитию баллистических ракет", — говорится в заявлении министерства.

МИД Бахрейна указал на необходимость ответа Ирана на все требования для установления мира и урегулирования конфликтов в регионе, сделав его свободным от оружия массового поражения.