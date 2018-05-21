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Бахрейн поддержал требования США к Ирану
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Бахрейн поддержал требования США к Ирану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
МИД Бахрейна в понедельник заявил о "полной поддержке новой американской стратегии в отношении Ирана", став первой арабской страной, открыто высказавшей такую позицию.
Госсекретарь США Майк Помпео выступил в понедельник с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране.
"Королевство Бахрейн полностью поддерживает американскую стратегию в отношении Ирана, о которой сегодня объявил госсекретарь США Майк Помпео, которая отражает настояния противостоять опасности иранской политики, направленной против безопасности и стабильности в регионе, и устранить пробелы, связанные с принятием ядерной сделки с Ираном, а также реализовать запрет на иранскую программу по развитию баллистических ракет", — говорится в заявлении министерства.
МИД Бахрейна указал на необходимость ответа Ирана на все требования для установления мира и урегулирования конфликтов в регионе, сделав его свободным от оружия массового поражения.
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