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МИД Израиля вызвал послов трех стран
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МИД Израиля вызвал послов трех стран в связи с резолюцией СПЧ по Газе 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: AFP 2018 / Ahmad Gharabli
МИД Израиля вызвал послов Испании, Словении и Бельгии в связи с поддержкой их странами решения Совета ООН по правам человека о международном расследовании гибели свыше сотни палестинцев в недавних столкновениях с силами еврейского государства на границах сектора Газа, сообщило министерство.
Внешнеполитическое ведомство сообщило, что испанский и словенский представители были приглашены в Иерусалим в понедельник, аудиенция бельгийскому послу назначена на вторник.
Обвинив Совет ООН по правам человека в лицемерии и предвзятости, власти Израиля отвергли резолюцию, принятую им по итогам пятничной спецсессии. На ней обсуждалась гибель 110 жителей сектора Газа в стычках с израильскими военными в ходе полуторамесячных протестов.
Израильтяне доказывают, что армия действовала строго в рамках закона, применяя силу, чтобы не допустить прорыва толп, нацеленных "на убийства и теракты". Вину за кровопролитие в Иерусалиме возлагают на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.
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