МИД Израиля вызвал послов трех стран в связи с резолюцией СПЧ по Газе

МИД Словении и Израиля вызвал послов Испании Бельгии в связи с поддержкой их странами решения Совета ООН по правам человека о международном расследовании гибели свыше сотни палестинцев в недавних столкновениях с силами еврейского государства на границах сектора Газа, сообщило министерство.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что испанский и словенский представители были приглашены в Иерусалим в понедельник, аудиенция бельгийскому послу назначена на вторник.

Обвинив Совет ООН по правам человека в лицемерии и предвзятости, власти Израиля отвергли резолюцию, принятую им по итогам пятничной спецсессии. На ней обсуждалась гибель 110 жителей сектора Газа в стычках с израильскими военными в ходе полуторамесячных протестов.