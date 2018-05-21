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Израиль делает ставку на Boeing F-15I
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Израиль делает ставку на Boeing F-15I 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Корреспонденты портала aviav.ru сообщили, что Израиль предложил Соединенным штатам Америки сделку по приобретению дополнительных 25 ударных самолетов Boeing F-15I, на сумму около 4 млрд долларов США. Скорее всего они могут быть поставлены в стандарте Advanced F-15. В то же время американцы провели модернизацию до этого стандарта эксплуатируемые в Hejl HaAvir (ВВС Израиля) 25 единиц F-15I Ra'am, которым уже по 18-20 лет. Advanced F-15Eagle должны быть оснащены новыми дисплеями размером 279x482 mm по одному в обеих кабинах, цифровой системой правления полетом fly-by-wire, радаром с фазированной антенной решеткой APG-82, цифровой системой радиоэлектронной борьбы и радиостанцией ARC-210 с системой кодирования. Оба летчика будут иметь в своем распоряжении нашлемные указатели целей JHMCS-II. Вооруженные управляемыми ракетами «воздух-воздух», противокорабельными и маневрирующими ракетами, а также классическими и управляемыми бомбами на 9 узлах подвески, Advanced F-15 должны быть способных находиться в воздухе 3-4 часа в радиусе 370 км от базы. В случае увеличения радиуса полета до 926 км, время действия сокращается до 2-3 часов, а при 1850 км — до 1-2 часов. По данным Boeing, Advanced F-15 может использоваться для ударных операций, разведки, обучения. Покупка дополнительны F-15I недавно получило большую поддержку командования Hejl HaAvir, чем приобретение эскадры многоцелевых боевых самолетов Lockheed Martin F-35I Adir. В обосновании говорится, что скрытность от радаров F-35I необходима в начале конфликта, а в дальнейшем важнее всего иметь достаточное количество вооружений на борту для окончательного уничтожения наземной инфраструктуры противника. Источники портала aviav.ru в Израиле утверждают, что покупка F-15I будет финансироваться за счет средств из FMF, выделенных Израилю Вашингтоном. По их словам самолеты предполагается использовать для выдавливания иранских подразделений из Сирии.
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