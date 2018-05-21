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В США назвали условия ослабления санкций против Ирана
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В США назвали условия ослабления санкций против Ирана 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: AP Photo / Vahid Salemi
США не снимут санкции против Ирана до реальных изменений в политике Тегерана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы ослабим наши усилия (по санкциям) только тогда, когда увидим осязаемые, продемонстрированные, постоянные изменения в политике Тегерана", — сказал Помпео, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.
По его словам, в настоящее время санкции будут таковы, что не позволят Ирану финансировать союзные ему силы за рубежом.
"Иран будет вынужден сделать выбор — либо поддерживать экономику в полуживом состоянии, либо продолжать тратить драгоценные ресурсы за рубежом. На то или другое у него ресурсов не будет", — сказал Помпео.
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