В США назвали условия ослабления санкций против Ирана

США не снимут санкции против Ирана до реальных изменений в политике Тегерана , заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы ослабим наши усилия (по санкциям) только тогда, когда увидим осязаемые, продемонстрированные, постоянные изменения в политике Тегерана", — сказал Помпео, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.

По его словам, в настоящее время санкции будут таковы, что не позволят Ирану финансировать союзные ему силы за рубежом.