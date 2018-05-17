Ещё
Сирийцы показали оставленные террористами танки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийские военные показали оставленные террористами танки на видео 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Сирии военнослужащие правительственной армии показали танки и тяжелое вооружение, которое оставили боевики в районе города Аль-Рахиба в Восточном Каламуне. Об этом сообщает информационное агентство SANA. Также террористы оставили множество автоматов, гранатометов и боеприпасов к ним.
На видео показаны порядка десяти танков Т-62 и Т-55, которые международные террористы захватили ранее у правительственных войск. О том, что бронетехника принадлежала боевикам, свидетельствует тот факт, что в видео показаны старые модели. Тогда как оставшиеся на вооружении Сирийской арабской армии Т-55 и Т-62 были модернизированы.
На них были установлены новые комплексы управляемого вооружения, система управления огнем "Волна" и зенитный пулемет ДШКМ. Для повышения живучести боевых машин была применена противокумулятивная динамическая защита "Контакт", бортовые экраны и ряд других технических усовершенствований. Танки получили бульдозерные отвалы, а установленные на башнях зенитные пулеметы закрыли защитными щитками.
Созданные на базе Т-55 средние танки Т-62 также прошли модернизацию. На танковых башнях были установлены металлополимерные контейнеры динамической защиты, а также дополнительные противокумулятивные экраны.
Судя по количеству роликов, в которых демонстрируется, как старые советские танки выдерживают попадание современных американских противотанковых комплексов, модернизация удалась сирийским инженерам.
Российская Газета: последние новости
Эрдоган: Мы не позволим Израилю узурпировать Иерусалим В Стамбуле толпа напала на израильских журналистов МИД РФ: США пытаются уберечь от ответственности боевиков в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производители техники готовятся покинуть Россию268
Россия предъявила претензии Казахстану150
Viber перестал работать54
Названы самые дешевые курорты этого лета108
Васильева получит новую должность35
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение