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Эрдоган: Мы не позволим Израилю узурпировать Иерусалим
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Эрдоган: Мы не позволим Израилю узурпировать Иерусалим 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выразил серьезную озабоченность по поводу складывающейся в Палестине ситуации и назвал это гуманитарной катастрофой. Он также пообещал, что "не позволит Израилю узурпировать Иерусалим".
"Мы столкнулись с серьезной гуманитарной катастрофой в Палестине, палестинцы вновь подверглись репрессиям, — цитирует ТАСС турецкого лидера. — Мы продолжим помогать нашим палестинским братьям всеми возможными силами. Мы не позволим Израилю узурпировать Иерусалим. Если действия Израиля позволительны, то мир погрузится в хаос, в котором правит бандитизм".
Эрдоган раскритиковал позицию ООН по данному вопросу.
"Эта организация развалилась. Мы не смогли добраться до генсека ООН"", — сказал он.
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