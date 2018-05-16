Ещё
Израиль нанес удар по сектору Газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль нанес удар по сектору Газа 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Reuters
Армия обороны Израиля в твиттере заявила, что военные страны атаковали два поста «палестинских боевиков» в секторе Газа.
«Танк израильского армии атаковал два военных поста ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.
Как отмечается, военные армии Израиля не пострадали в ходе атаки.
Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 59 человек.
Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.
Газета.Ru: последние новости
«Мы сровняем с землей Тель-Авив» Палестина отозвала посла из Вашингтона Меркель обсудила с Нетаньяху эскалацию насилия в секторе Газа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост162
«Калибры» в Средиземноморье, грубая выходка Киркорова и другие события дня29
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка101
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»633
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля52
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение