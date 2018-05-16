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Под Мурманском мотострелки при поддержке Су-24 обезвредили «террористов»
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Под Мурманском мотострелки при поддержке Су-24 обезвредили «террористов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мотострелки Северного флота при поддержке двух бомбардировщиков Су-24 в рамках учений обезвредили «террористов» на «джихад-мобилях» в Мурманской области, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
"В Заполярье обезвредили террористов на «джихад-мобилях». По легенде учения, были обнаружены группы «террористов». Они находились вдоль государственной границы России. По информации разведки, «противник» располагал различными видами вооружения", — говорится в публикации.
В ходе учений военнослужащие Северного флота успешно отражали атаки противника. Поражающий огонь велся из средств артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений. Условный противник был остановлен, так и не сумев прорвать оборону.
"Кульминацией учения стало появление в небе двух бомбардировщиков Су-24. Авиаудары уничтожили резервы «противника». Лётчики фронтовой авиации разгромили выдвигающуюся «вражескую» колонну в отдалённом районе за рядом сопок, до которого артиллерии было не достать", — отмечается в публикации.
Всего в учениях было задействовано 240 единиц военной и специальной техники, а также около 1200 военнослужащих.
"Все участники «сражения» — военнослужащие контрактной службы. Многие из них участвовали в спецоперации в Сирии и реально внесли свой вклад в борьбу с ИГИЛ*", — отмечается в публикации.
* Запрещенная в России террористическая организация
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