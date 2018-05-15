США обвинили ХАМАС в гибели людей в секторе Газа 

США винят ХАМАС в гибели людей в секторе Газа, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Десятки палестинцев погибли от израильского огня при протестах против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
"Это точно бы остановилось, если бы ХАМАС прекратил разжигать насилие", — сказала Науэрт на брифинге в Вашингтоне, добавив, что демонстранты приносят с собой оружие и "коктейли Молотова". "Израиль имеет право защищать себя", — добавила она. При этом, по ее словам, США сожалеют о гибели людей.
Она также возложила на ХАМАС ответственность за "ужасные гуманитарные условия в Газе".