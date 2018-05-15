Эрдоган «объявляет джихад» США и Израилю

Анкара отозвала своих послов в США Израиле для консультации. Причиной стали действия Израиля на границе сектора Газа, где погибли больше 50 палестинцев.

Беспорядки, в свою очередь, были вызваны переносом посольства США из Тель-Авива в историческую столицу Израиля, западный Иерусалим.

В среду в Турции будет объявлен трехдневный траур.

Этот ленивый Эрдоган

Константин Труевцев. Антиамериканизм и «исламизм» Эрдогана не следует преувеличивать, полагает эксперт Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН

«Как бы Эрдоган не показывал свою самостоятельность от американского союзника и свою враждебность Израилю, его «антагонизм» с США все равно не перевесит иранский антиамериканизм. Потому что для Тегерана борьба с «большим дьяволом» Америкой и «малым дьяволом» Израилем — политика глубоко традиционная. А для Эрдогана и антиамериканизм, и антисионизм — сугубо ситуативные движения», — сказал он «Ридусу».

Для турецкого лидера палестинско-израильский конфликт — это способ привлечь свое внимание из серии «не бей лежачего» — потому что тянущееся без конца и без края противостояние «братских народов» не использует в политических целях только ленивый, подчеркивает эксперт.

«Стремление Эрдогана вывести инцидент в секторе Газа на уровень религиозного противостояния через Организацию Исламская конференция выглядит довольно неуклюжей попыткой выставить себя как борца за исламские ценности. Но это больше попытка вытеснить с этой роли Иран, который является едва ли не большим врагом Турции в этом регионе, чем Израиль. Жертвы в Газе — это просто удобный предлог, чем настоящая причина, почему Эрдоган разбушевался», — считает Труевцев.

Конечно, какой-то религиозный компонент в действиях Эрдогана может присутствовать, но в целом его заявления — это спекуляция на палестинской проблеме.

«Такие заявления ранее были характерны не только для Ирана, но и для Саудовской Аравии. А в то, что президент Турции искренне рассматривает палестино-израильский конфликт как межрелигиозное противостояние — верится с большим трудом», резюмирует эксперт.

Поорет и перестанет

Антиамериканизм Реджепа Эрдогана не стоит принимать за чистую монету, полностью согласен и эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

«Президент Турции — человек эмоциональный, причем агрессивно эмоциональный, он выходит из себя по любому поводу. Но одно дело — риторика и совсем другое — реальные шаги», — сказал Фитин «Ридусу».

Поводов «выходить из себя», когда речь идет об отношениях с США, у Эрдогана как раз хватает. Это и разногласия по поводу размежевания в Сирии , где американцы обеспечивают «протекторат» курдам, главным врагам Анкары. Это и отказ Вашингтона выдать турецкого диссидента Гюлена, которого Эрдоган называет идеологом неудавшегося переворота. Это и задержание в США турецких «олигархов» по обвинению в отмывании денег. Это и заявления Вашингтона о нарушении права человека в Турции.

Но поскольку турецкая армия по своей боеспособности является в НАТО второй после американской, стратегическому союзу двух стран все вышеназванные проблемы никак не угрожают — просто в силу разного масштаба оных, убежден эксперт.