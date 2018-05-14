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Турция отозвала послов из США и Израиля
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Турция отозвала послов из США и Израиля 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Анкара приняла решение об отзыве для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, жертвами которых стали более 50 палестинцев, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник.
"Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества — надеюсь, в пятницу мы встретимся в Еникапы (в Стамбуле). Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами. Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур", — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV в ходе своего визита в Великобританию.
>> Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
Он назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.
Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.
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