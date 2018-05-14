Турция отозвала послов из США и Израиля

Анкара приняла решение об отзыве для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, жертвами которых стали более 50 палестинцев, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник.

"Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества — надеюсь, в пятницу мы встретимся в Еникапы (в Стамбуле). Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами. Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур", — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV в ходе своего визита в Великобританию.

Он назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.