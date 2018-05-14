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Аббас объявил траур по погибшим в секторе Газа
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Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим при столкновениях в секторе Газа 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по палестинцам, погибших при столкновениях с израильскими военнослужащими в секторе Газа, передает Sky News Arabiya.
«Мы решили приспустить флаги на три дня и начать забастовку по случаю годовщины Дня «Накбы», — заявил Аббас.
По его словам, здание открытое американцами в Иерусалиме является форпостом США в Израиле, а не посольством.
Лидер Палестины подчеркнул, что Соединённые Штаты своим решением лишили себя статуса посредника на Ближнем Востоке.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека осудил убийства палестинцев в секторе Газа.
По последним данным, число погибших при столкновениях в секторе Газа достигло 50.
День «Накбы» отмечается 15 мая в память о перемещённых в результате арабо-израильской войны 1948 года палестинцах.
RT на русском: последние новости
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