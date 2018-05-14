Россия приветствовала отказ Египта по войскам в Сирии

Россия приветствовала отказ Египта направить войска в Сирию по предложению США

"Мы затрагивали эту тему в контексте обсуждения ситуации в Сирии, в контексте обсуждения действий так называемых внешних игроков, включая, конечно же, Соединенные Штаты, потому что именно им принадлежит идея пригласить арабские страны направить свои контингенты в Сирийскую Арабскую Республику. Как я понимаю, это делается с двойной целью: с одной стороны, разделить ответственность за прямое и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии, которая не приглашала Соединенные Штаты и других участников возглавляемой ими коалиции на свою территорию, и вторая цель — разделить финансовое бремя", — сказал он.

"Об этом в Вашингтоне прямо и открыто говорят. Я думаю, все понимают, что стоит за таким приглашением, и мы ценим ту позицию, которую занял Египет", — подчеркнул глава МИД РФ.

"Мы обсудили этот вопрос в рамках общей дискуссии. Египет неоднократно подчеркивал, что не будет направлять войска за пределы своей территории, так как египетская военная доктрина заключается в том, что Вооруженные силы Египта должны защищать только границы. Мы обсуждаем такие вопросы лишь с теоретической точки зрения как возможные шаги", — отметил в свою очередь египетский министр.