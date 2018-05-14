Россия приветствовала отказ Египта по войскам в Сирии

Россия положительно оценивает решение Египта не направлять войска в Сирию, как это было предложено США. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри по итогам переговоров руководителей МИД и Минобороны РФ и Египта в формате "2+2".
"Мы затрагивали эту тему в контексте обсуждения ситуации в Сирии, в контексте обсуждения действий так называемых внешних игроков, включая, конечно же, Соединенные Штаты, потому что именно им принадлежит идея пригласить арабские страны направить свои контингенты в Сирийскую Арабскую Республику. Как я понимаю, это делается с двойной целью: с одной стороны, разделить ответственность за прямое и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии, которая не приглашала Соединенные Штаты и других участников возглавляемой ими коалиции на свою территорию, и вторая цель — разделить финансовое бремя", — сказал он.
"Об этом в Вашингтоне прямо и открыто говорят. Я думаю, все понимают, что стоит за таким приглашением, и мы ценим ту позицию, которую занял Египет", — подчеркнул глава МИД РФ.
"Мы обсудили этот вопрос в рамках общей дискуссии. Египет неоднократно подчеркивал, что не будет направлять войска за пределы своей территории, так как египетская военная доктрина заключается в том, что Вооруженные силы Египта должны защищать только границы. Мы обсуждаем такие вопросы лишь с теоретической точки зрения как возможные шаги", — отметил в свою очередь египетский министр.
Ранее в западных СМИ появилась информация о возможной отправке арабских военных сил, в том числе и египетских, в районы Сирии, которые контролируются США, взамен присутствующего там американского воинского контингента "с целью содействия стабилизации в северной части страны после поражения" запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Шукри, комментируя эту информацию, заявлял о том, что Египет не рассматривает возможность отправления в Сирию военного контингента в рамках американской инициативы.