Ещё
Президент Израиля поблагодарил Земана за поддержку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Израиля поблагодарил Земана за поддержку в переносе столицы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Ariel Schalit
Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо главе Чехии Милошу Земану, в котором поблагодарил его за поддержку в вопросе о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, а также пригласил посетить в 2018 году Израиль, сообщил в понедельник сайт Пражского града.
"Ваше превосходительство, разрешите мне поблагодарить Вас за Вашу твердую позицию в вопросе Иерусалима как столицы Государства Израиль и за Вашу поддержку возможного переноса посольства Чехии в Иерусалим, которые мы высоко ценим. Надеемся, что это в ближайшем будущем действительно произойдет", — говорится в письме Ривлина чешскому президенту.
Одновременно президент Израиля пригласил Земана с официальным визитом в свою страну еще в нынешнем году в сроки, удобные для обеих сторон.
Земан неоднократно заявлял о своей поддержке Израиля, а также еще 5 лет назад, во время визита в эту страну, выступил за перенос посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим.
РИА Новости: последние новости
Россия негативно оценивает решение США открыть посольство в Иерусалиме В Иране назвали перенос посольства США в Иерусалим "днем великого позора" Аплодисменты и выстрелы. Чем опасен перенос посольства США в Иерусалим
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу224
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»129
Кобзон отказался открывать Крымский мост321
Россияне будут по-новому получать пенсию23
В школах начинают вводить пятую четверть60
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение