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Израиль потребовал турецкого консула покинуть страну
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Израиль потребовал, чтобы турецкий генконсул покинул страну 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Newsru.com
МИД Израиля потребовал, чтобы генеральный консул Турции в Иерусалиме покинул страну, сообщает газета Jerusalem Post.
"Генконсулу было предложено вернуться в Турцию для консультаций в течение некоторого периода времени", — заявил представитель дипломатического ведомства.
Ранее во вторник аналогичные меры были приняты властями Турции в отношении израильского посла в Анкаре.
Дипломатический конфликт между двумя странами происходит в связи с событиями в секторе Газа, где в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев.
Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Кроме того, он заявил о созыве внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в пятницу в Стамбуле.
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