Опубликовано фото уничтоженного комплекса «Панцирь-С1»

Журналист Александр Коц опубликовал в Twitter фото зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», уничтоженного израильскими военными в Сирии

По его словам, машина была безоружна, это видно по обгоревшим трубам. Кроме того, радар «Панциря» не находился в боевом положении.

Ранее пресс-служба армии Израиля опубликовала видео, на котором показано уничтожение ракетой зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь С-1» во время недавней израильской атаки на Сирию.

Фото уничтоженного Панциря. Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар — не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята. То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки. pic.twitter.com/IbK9ik1Tgb

— Александр Коц (@sashakots) 11 мая 2018 г.