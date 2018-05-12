Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть

В Сети появилась фотография «уничтоженного» сирийского ЗРПК «Панцирь-С»; на нем видно, что машина подлежит восстановлению.

Фото опубликовал в своем Facebook публицист Алексей Анпилогов.

«Вкратце о том, что видно на фото: комплекс подлежит восстановлению. Взрывом сильно повреждена лишь кабина и передние колеса. Боевая часть ЗРПК: радар, ракетный и пушечный блоки остались целыми, скорее всего получив незначительные повреждения; ракеты комплекса отстреляны (видно по свежему нагару на трубах), пушечный боекомплект — неизвестно; радар находится в неактивном положении, комплекс не сопровождал приближающуюся ракету; гидравлическая стойка поднята (при изготовке к стрельбе она всегда опускается и стабилизирует положение машины)», — проанализировал снимок Анпилогов.

Он добавил, что «Панцирь», вероятно, «расстрелял весь боекомплект и ждал его пополнения».

«Техника сделала что могла — и, более того, выжила при многих просчетах персонала», — заключил публицист.