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Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
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Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Сети появилась фотография «уничтоженного» сирийского ЗРПК «Панцирь-С»; на нем видно, что машина подлежит восстановлению.
≥≥ Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Фото опубликовал в своем Facebook публицист Алексей Анпилогов.
«Вкратце о том, что видно на фото: комплекс подлежит восстановлению. Взрывом сильно повреждена лишь кабина и передние колеса. Боевая часть ЗРПК: радар, ракетный и пушечный блоки остались целыми, скорее всего получив незначительные повреждения; ракеты комплекса отстреляны (видно по свежему нагару на трубах), пушечный боекомплект — неизвестно; радар находится в неактивном положении, комплекс не сопровождал приближающуюся ракету; гидравлическая стойка поднята (при изготовке к стрельбе она всегда опускается и стабилизирует положение машины)», — проанализировал снимок Анпилогов.
Он добавил, что «Панцирь», вероятно, «расстрелял весь боекомплект и ждал его пополнения».
«Техника сделала что могла — и, более того, выжила при многих просчетах персонала», — заключил публицист.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС во время атаки позиций иранских сил на территории Сирии ударили по комплексам противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75, а также уничтожили ЗРПК «Панцирь-С».
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