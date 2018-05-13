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Нетаньяху: Иерусалим останется столицей Израиля
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Нетаньяху: Иерусалим останется столицей Израиля 

ТАСС 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Иерусалим останется столицей Израиля в рамках любого мирного соглашения с палестинцами. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на приеме, посвященном отмечаемому израильтянами Дню Иерусалима и прибытию американской делегации на открытие дипмиссии в Иерусалиме, которое запланировано на 14 мая.
"В рамках любого мирного соглашения [с палестинцами] столицей Израиля останется Иерусалим, — сказал Нетаньяху. — Мы глубоко благодарны и всегда будем благодарны президенту США Дональду Трампу за его смелое решение признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда посольство, что состоится уже завтра". "Решение Трампа перевести посольство подтверждает простую истину: Иерусалим являлся столицей Израиля 3 тысячи лет назад, Иерусалим — столица Израиля последние 70 лет, и он навечно останется израильской столицей", — заявил Нетаньяху, трансляцию выступления которого вела в сети Facebook пресс-служба премьера.
6 декабря прошлого года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент проинформировал, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в Иерусалиме, где в понедельник, 14 мая, состоится церемония открытия дипмиссии.
Американскую делегацию, которая прибыла в Израиль на церемонию открытия посольства в Иерусалиме, возглавляет заместитель госсекретаря Джон Салливан. В нее также входят министр финансов Стивен Мнучин, зять и старший советник президента Джаред Кушнер, его супруга, дочь и помощник американского лидера Иванка Трамп, cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт.
Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.
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Комментарии2  Ещё 17 источников 
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