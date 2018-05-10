Гендиректор «Аль-Джазиры» ушел в отставку

Генеральный директор телеканала "Аль-Джазира" Ясир Абу Хиляля объявил о своей отставке. Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Я подал сегодня в отставку, это было третье по счету прошение об отставке за время моей работы в качестве директора в течение четырех лет, и глава совета директоров шейх Хамад бен Самир оказал мне честь принять ее", — заявил Ясир Абу Хиляля.

По его словам, работа на "Аль-Джазире" "заслуживает написания книги и является предметом гордости", и телеканалу удалось преодолеть тяжелые времена, связанные с введением блокады против Катара четырьмя арабскими странами.

Однако, Абу Хиляля не указал на причины отставки с телеканала. При это он также добавил, что "не прощается с "Аль-Джазира" полностью".